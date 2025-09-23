При этом выпуск нефтепродуктов вырос до 8,83 млн тонн

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" в I полугодии снизила добычу нефти на 1,8%, до 13,42 млн тонн, газа - нарастила на 2,3%, до 440 млн кубометров, говорится в отчете компании.

При этом выпуск нефтепродуктов вырос на 4%, до 8,83 млн тонн, а газопродуктов - на 0,42%, до 475 тыс.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.