Товарооборот Саратовской области с зарубежными партнерами увеличился на 23,6%

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из Саратовской области в 2025 году начали поставлять продукцию в Уругвай, Таиланд и Ливию. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона со ссылкой на главу ведомства Андрея Разборова.

"Саратовская продукция пользуется спросом на мировых рынках, а торговые отношения поддерживаются с более чем 90 странами. В этом году саратовские компании освоили новые рынки - Уругвая, Таиланда, Ливии", - говорится в сообщении.

По информации министра, в первом полугодии 2025 года товарооборот Саратовской области с зарубежными партнерами увеличился на 23,6%, экспорт вырос почти на 26%. "Несмотря на санкционное давление на протяжении последних лет, Саратовская область демонстрирует стабильный рост объема внешней торговли. Важно отметить, что регион входит в группу лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта", - отметил Разборов.

В пресс-службе напомнили, что президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами задачу - увеличить к 2030 году как минимум на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года. Как отметили в ведомстве, одним из инструментов достижения этой цели является Региональный экспортный стандарт 2.0, который включает набор стимулирующих инструментов. По словам Разборова, степень внедрения стандарта сейчас составляет порядка 80%: регион находится на 4-м месте в Приволжском федеральном округе и 20-м в РФ. Завершить работу по внедрению планируется до 1 декабря, добавил министр.