Важным направлением работы, развитию которого способствует и проведение форума, является увеличение экспорта со странами исламского мира, а также налаживание системы взаиморасчетов, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проведение Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" способствует привлечению новых инвестиций, развитию исламского банкинга, а также привлечению туристов из мусульманских стран. Об этом по итогам заседания оргкомитета форума сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы начали подготовку к форуму, который пройдет в мае следующего года в Казани, заранее, потому что сейчас идет формирование планов работы на год, бюджетов, план формирования международной деятельности. <…> Большая задача [стоит] по увеличению инвестиций, работе исламского банкинга, работе по привлечению туристов из исламских стран. Это тоже требует отдельной специализированной работы", - сказал он журналистам.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что важным направлением работы, развитию которого способствует и проведение форума, является увеличение экспорта со странами исламского мира, а также налаживание системы взаиморасчетов. "Я хочу отметить, что это прямо влияет на достижение наших национальных целей", - отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, интерес к KazanForum ежегодно возрастает. "Наша задача - очередной форум провести еще на более высоком уровне. <…> Мы проработали дополнительные вопросы - <…> [в рамках форума] будет проведена встреча министров культуры стран исламского мира в Казани. Мы подготовились более серьезно к проведению выставки с большим количеством участников", - сообщил Хуснуллин.

Ранее на заседании оргкомитета форума глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков поддержал это предложение.

В 2025 году XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходил в Казани с 13 по 18 мая. Главной темой форума была "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".