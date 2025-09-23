Документы подписаны в Москве 24 декабря 2024 года и Анкаре 26 декабря 2024 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол №3 к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о предоставлении государственного экспортного кредита правительству Турции от 29 декабря 2017 года и протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Турции о предоставлении государственного экспортного кредита от 4 ноября 2021 года.

"Протоколы были разработаны, подписаны в конце прошлого года в целях преодоления сложностей с платежами в долларах США в рамках исполнения Турцией своих платежных обязательств перед Россией. Протоколом признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств в 2024 году. Соответствующие платежи были уплачены в конце прошлого года, и в связи с этим также предлагается не накладывать на турецкую сторону штрафные санкции", - сказал заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев, выступая на пленарном заседании Госдумы.