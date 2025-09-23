Проезд по трассам оплатили на "Госуслугах" более 5 млн раз

Через портал можно оплатить поездку на трассах М-12 "Восток", А-113 "ЦКАД" и А-289 "Новороссийск - Керчь"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Автомобилисты оплатили проезд по платным трассам в России через портал "Госуслуги" более 5 млн раз. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"В России на некоторых трассах используется безбарьерная система оплаты проезда. На них нет пунктов пропуска со шлагбаумами, проезд фиксируют камеры по госномеру автомобиля. Оплатить проезд можно в том числе на Госуслугах. С помощью портала такие платежи совершили уже более 5 млн раз", - сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что проезд на портале можно оплатить на трассах М-12 "Восток", А-113 "ЦКАД" и А-289 "Новороссийск - Керчь".