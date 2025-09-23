Дата погашения облигаций запланирована на 23 сентября 2027 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Амурская область со вторника начала размещения народных облигаций Дальневосточного федерального округа (ДФО) на маркетплейсе "Финуслуги". Объем размещения - 1 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Амурская область начала размещение народных облигаций на маркетплейсе "Финуслуги" объемом в 1 млрд рублей. Сбор заявок на покупку облигаций начался 23 сентября 2025 года в 00:00 по Москве и 06:00 по Благовещенску. Исполнение заявок осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по Москве", - говорится в сообщении.

Дата погашения облигаций запланирована на 23 сентября 2027 года - соответственно, срок обращения облигаций составит два года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купон постоянный и будет находиться на уровне 15,79% на протяжении всего периода обращения облигаций, выплаты купона ежеквартальные. Инвесторы смогут продавать облигации начиная с 19 января 2026 года.

"Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов мастер-планов региона, в том числе на ремонт учреждений здравоохранения, создание центра реабилитации для людей с инвалидностью, а также строительство и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Комплексную реновацию 25 городов ДФО в макрорегионе курируют Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2025 году выпуск народных облигаций общим объемом около 2,2 млрд рублей на "Финуслугах" рассматривают Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, а также город Якутск. Также на Восточном экономическом форуме заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева сообщала, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей.

Возможность покупки народных облигаций появилась на "Финуслугах" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица - они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Маркетплейс "Финуслуги" - проект Московской биржи, там можно круглосуточно открывать банковские вклады в режиме онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи пенсионных инвестиционных фондов, народные облигации компаний и регионов, полисы страхования.