МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что финансирование на поддержку аграриев в ЛНР сокращается, и поручил разобраться с этой ситуацией.

На встрече в Кремле глава республики Леонид Пасечник доложил, что в 2024 на субсидии для сельхозпроизводителей было выделено 3 млрд рублей. Плановая сумма в 2025-2027 годах - 5 млрд рублей.

"Подождите. В 2024 году было 3 млрд, да? А 2025-й, 2026-й, 2027 год - пять? - акцентировал на этом внимание Путин. - Это же снижение. Надо посмотреть. Надо с Минсельхозом поработать".

Глава региона пояснил, что в прошлые годы местных сельхозпроизводителей "ставили на ноги очень активно", но пообещал разобраться.