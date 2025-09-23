Строительство допускается в случае, если размещение предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правилах строительства гидротехнических сооружений на территориях лесного фонда.

Документ был внесен правительством РФ в апреле. Изменения предлагается внести в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Согласно действующему законодательству, земли лесного фонда могут быть использованы в целях строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений.

Законопроектом предлагается установить, что строительство гидротехнических сооружений и подобных объектов допускается в случае, если их размещение предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения.

Кроме того, законопроектом уточняется перечень лиц, которым лесные участки могут быть предоставлены для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, включая водохранилища и порты.

Также законопроектом предлагается установить запрет на перевод земельных участков из состава земель лесного фонда в целях строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений в земли особо охраняемых территорий и объектов.

"Кроме того, законопроектом предполагается внесение в ряд законодательных актов Российской Федерации изменений в целях приведения к единообразию используемой терминологии", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.