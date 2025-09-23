По итогам заседания будет определен список достопримечательностей Пятигорска и памятников регионов Северо-Кавказского федерального округа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Консультативный совет Банка России на заседании 30 сентября определит перечень символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску, которые вынесут на народное голосование. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Заседание консультативного совета по банкнотам Банка России состоится 30 сентября 2025 года в 12:00", - говорится в сообщении.

Трансляция будет доступна на сайте партнера мероприятия - Национального центра "Россия", а также на официальной странице Банка России во "ВКонтакте" и в Telegram-канале.

Новая банкнота продолжает серию памятных денежных знаков, посвященных регионам страны. Ее тематикой стали Северо-Кавказский федеральный округ и город Пятигорск, которые обладают богатым историческим и культурным наследием.

В заседании примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и члены консультативного совета.

По итогам обсуждения будет определен список достопримечательностей Пятигорска для лицевой стороны банкноты и памятников регионов СКФО для оборотной стороны.