Время обслуживания пассажиров может быть увеличено

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево на данный момент работает в штатном режиме после вводимых временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов", - говорится в сообщении.

Авиакомпании корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. "Пассажирам и встречающим гостям статус рейса следует уточнять через кол-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта", - отметили в пресс-службе.

При этом ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам, добавили в Шереметьево.

В аэропорту предупредили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. "В этом случае пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет с учетом возможных поздних прибытий воздушных судов, связанных с ранее введенными ограничениями в целях обеспечения безопасности полетов", - уточнили в пресс-службе.