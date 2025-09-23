Предприятие передадут "Ростеху" для модернизации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) передадут госкорпорации "Ростех" протезно-ортопедический завод, чтобы провести его модернизацию. После установки нового оборудования предприятие сможет производить современные бионические протезы, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава республики Леонид Пасечник.

"В Луганске осуществляет свою деятельность протезно-ортопедический завод, который находится, мягко скажем, в не очень хорошем состоянии. <...> Мы за ним следим, но оборудование на нем все устаревшее. Мы совместно с представителями Администрации президента провели переговоры, и мы будем передавать этот завод госкорпорации "Ростех", которая обещает нам установить туда новейшее оборудование. И мы сможем производить уже бионические протезы - это самое совершенное, самое современное, в чем нуждаются наши ребята и просто жители Луганской Народной Республики", - сказал Пасечник.