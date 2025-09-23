Брендирование результатов реализации выполнено на 100%, сообщил глава республики

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Кассовое исполнение мероприятий в рамках национальных проектов в Луганской Народной Республике за 2025 год составляет 61,1%, при этом брендирование результатов их реализации выполнено на 100%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава республики Леонид Пасечник.

"Мы принимаем активное участие в реализации национальных проектов. Несмотря на то, что мы всего лишь второй год участвуем в этой программе, возможно, не имеем достаточного опыта, но кассовое исполнение мероприятий в рамках национальных проектов, реализуемых в республике в 2025 году, составляет 61,1%, а брендирование результатов реализации национальных проектов выполнено на 100%", - сказал глава региона.