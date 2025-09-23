Индия намерена укреплять сотрудничество с регионами России

Советник отдела экономики и коммерции посольства Рамкумар Тангарадж заявил, что страна также будет расширять возможности для инвестиций и устойчивого экономического роста

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индия настроена на укрепление партнерских связей и сотрудничества с регионами России. Об этом заявил советник отдела экономики и коммерции посольства Индии в РФ Рамкумар Тангарадж.

"Мы дальше будем укреплять сотрудничество нашей страны с регионами России, включая Татарстан", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке и проведению 8-9 октября в Казани первого делового форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"На полях этого форума мы хотим и дальше укреплять наше сотрудничество, расширять возможности для инвестиций и для устойчивого экономического роста. Мы также хотим привлечь для участия в форуме ведущих специалистов нашего бизнеса для того, чтобы они рассказали о возможностях ведения дел в Индии", - отметил он.