Зерновых собрали больше 1,2 млн тонн, сообщил глава республики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики, несмотря на продолжающуюся засуху, собрали в семь раз больше подсолнечника, чем планировали. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В этом году у нас урожай зерновых очень хороший. То есть мы вышли на те показатели, которые планировали. Мы планировали около миллиона тонн, собрали даже чуть-чуть больше - 1,2 млн [тонн]. Вместе с тем, несмотря на то что в 2024 году были сложные условия, мы собрали семечки подсолнуха и произвели подсолнечного масла почти в семь раз больше, чем планировали", - сказал Пасечник на встрече с главой государства.

Он отметил, что власти ЛНР активно занимаются планом введения в оборот и постановки на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения. "Этому вопросу я тоже уделяю очень пристальное внимание. Считаю, что вся земля, которая используется, должна быть нам понятна. Земля должна правильным образом обрабатываться, потому что посторонние люди ее обрабатывать не должны, которые просто, извините, угробят нашу землю, и на этом все закончится. Потом скажут нам: извините. Меня так не устраивает. Поэтому с землей должны работать специалисты, должны работать профессионалы. Занимаемся этим вопросом", - пояснил Пасечник.

Глава региона отметил, что при поддержке правительства России и регионов-шефов также активно восстанавливаются предприятия, которые не работали в период после 2014 года. "Сегодня мы абсолютно все предприятия пытаемся, как говорится, поставить на ноги, ищем инвесторов. Для этого мы используем возможности специальной экономической зоны, которая предоставляет льготы. Считаю, что в этом вопросе у нас есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют. Главная задача - это, конечно, забота о жителях нашей страны. И движемся к поставленной вами цели - выход на среднероссийские социально-экономические показатели к 2030 году. Структура промышленности на сегодняшний день выглядит следующим образом: 77,4% составляет металлургический комплекс, около 12% - пищевая промышленность, 6,3% - машиностроение и 4% - это иные виды промышленности. Конечно, есть к чему стремиться, есть над чем работать, и мы, безусловно, в этом направлении активно продолжим работу в перспективе", - добавил Пасечник.

Сельское хозяйство глава ЛНР считает одним из достаточно серьезных векторов развития республики, который может положительно повлиять на экономику в целом. "В 2024 году было произведено сельхозпродукции на сумму порядка 14,5 млрд [рублей]. Но, к большому сожалению, это, наверное, не тот результат, на который мы рассчитывали. На него повлияли весенние заморозки и летняя засуха - за весь 2024 год ни одного дождя в Луганской Республике не прошло, ни одного", - отметил Пасечник.