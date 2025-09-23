Премьер-министр отметил необходимость, в частности, повышения надежности платформы и внедрения новых сервисов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Функционал платформы "Гостех" необходимо расширять, чтобы сделать взаимодействие с государством максимально простым, быстрым и удобным для россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии правительства по реализации проекта.

"Важно активнее расширять ее [платформы "Гостех"] функционал, повышать надежность, скорость увеличивать, внедрение сервисов, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и удобным для людей", - указал Мишустин.

По словам премьера, сейчас на платформе уже работают различные федеральные и региональные информационные системы. Для реализации этого масштабного проекта используются, в том числе, и готовые, проверенные программные компоненты, которые донастраиваются под конкретные нужды и задачи, отметил он.

"Такой подход существенно экономит бюджетные ресурсы, время, помогает ведомствам и российским субъектам быстрее запускать новые сервисы с учетом потребностей граждан и бизнеса, и оперативно обмениваться данными, формировать необходимые меры поддержки", - продолжил глава кабмина.

Представленные на платформе современные программные продукты и информационно-технологическая инфраструктура позволяют ей стать такой точкой распространения инструментов искусственного интеллекта в социальной сфере и в госуправлении. "И, что особенно важно, для всех решений применяются только отечественные программные продукты. Это исключает зависимости от иностранных технологий, повышает безопасность", - подчеркнул Мишустин.

На платформе "Гостех" уже есть 52 федеральные и региональные системы, еще 30 сервисов находятся в разработке или в опытной эксплуатации, добавил глава кабмина. "Они нужны, в том числе, для обеспечения эффективной деятельности различных ведомств. Созданные решения упрощают взаимодействие между гражданами и государственными структурами, ну и повышают качество оказываемых людям услуг", - пояснил он.

Сервисы здравоохранения и образования

На платформе представлены также сервисы в сфере здравоохранения и образования. "Для удобства учащихся и их родители Минпросвещения запустило мобильное приложение, называется оно - "Моя школа", - сказал глава кабмина. Мишустин уточнил, что оно помогает родителям отслеживать актуальную информацию о расписании уроков, о домашних заданиях и об успеваемости. "Мамам, папам позволяет вести единое расписание занятости своих детей, когда можно добавить туда, в том числе, посещение кружков, секций, ну и другие внеклассные активности. Обеспечивает ученикам доступ к библиотеке электронных обучающих материалов", - добавил премьер.

Как отметил Мишустин, есть проекты и в российских субъектах: там в пилотном режиме действуют сервисы по таким направлениям, как социальная защита, строительство и жилищный надзор.

"Надо усилить эту работу, чтобы регионы могли получать на единой цифровой платформе лучшие типовые решения и использовать их без дополнительных затрат", - поручил председатель правительства.

Для достижения национальных целей развития к 2030 году на "Гостехе" должны быть реализованы около ста массово и социально значимых услуг. "Часть из них уже обеспечивается информационными системами. До конца текущего года там появится еще 14", - резюмировал Мишустин.