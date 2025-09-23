Росатом: число проводов иностранных судов по СМП может увеличиться вдвое

При этом грузопоток останется на уровне 2024 года, сообщил заместитель генерального директора - директор арктической дирекции госкорпорации Вячеслав Рукша

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Количество проводов судов под иностранными флагами по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2025 года может вырасти почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор арктической дирекции госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, отвечая на вопрос ТАСС в ходе XVIII международной выставки и конференции "Нева" в Санкт-Петербурге.

"Если говорить про зарубежный грузопоток, это скорее всего генеральные и контейнеризированные грузы, их надо измерять в количестве судопроходов. Тоже очень тяжелая тема, сколько, под каким флагом, не готов сразу ответить. Но, как пример, высокая активность со стороны ряда китайских компаний. В этот летне-осенний сезон, я думаю, судопроходов будет уже не 8-10, как было [в 2024 году] именно с контейнеризированными грузами, а уже за 20, даже побольше", - сказал он.

Заместитель гендиректора Росатома отметил, что число судов, которые находятся в акватории СМП, также увеличилось относительно прошлогодних показателей: на данный момент это практически 190 судов против 140-150 в 2024 году. При этом грузопоток по СМП останется на уровне 2024 года, сообщил Рукша.

О выставке

18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева - 2025" проходит в Петербурге с 23 по 26 сентября. Ожидается, что участие примут более 700 экспонентов и более 35 тыс. посетителей и делегатов. Все четыре дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание и более 30 конференций, круглых столов и рабочих сессий.