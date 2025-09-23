Компанию внесли в санкционный список Евросоюза в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова к реализации международных проектов, сообщил гендиректор компании Михаил Парнев в рамках форума "Нева".

"В настоящее время, конечно, после всех событий по отношению к ГТЛК, мы сконцентрировались только на внутреннем рынке. Но тем не менее, мы готовы в любой момент также это делать на международном", - сказал он.

ГТЛК до 2022 года работала и на международном рынке, поскольку обладает уникальной и не имеющей аналогов экспертизой в части реализации инвестпроектов льготного лизинга всех типов торгового, пассажирского и технического флота, добавил глава компании.

В 2022 году ГТЛК была внесена в санкционный список Евросоюза.