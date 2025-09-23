По словам заместителя гендиректора госкорпорации Вячеслава Рукши, еще одной первостепенной задачей является переход грузовладельцев под российский флаг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. 100-150 судов различного назначения мощностью до 50 МВт необходимо для того, чтобы Северный морской путь (СМП) стал стабильной транспортной артерией. Об этом сообщил заместитель гендиректора Росатома, директор арктической дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, выступая на XVIII международной конференции "Нева" в Санкт-Петербурге.

"Для того, чтобы он стал транспортной артерией, только по приблизительным оценкам, для разных задач надо под 100-150 судов различного назначения, за 40-50 тысяч тонн [водоизмещением], с мощностью от 20-30 мегаватт под 50 мегаватт", - сказал Рукша на пленарном заседании "Морская отрасль России".

Еще одной первостепенной задачей, по его словам, является переход грузовладельцев под российский флаг. "Надо, чтобы наши любимые грузовладельцы, особенно экспортеры, считали для себя главной задачей все же свой груз перевозить не под чужими флагами, а под нашим национальным флагом", - сказал Рукша.

По его словам, если бы не продолжающиеся сегодня российские арктические проекты, СМП не стал бы транспортной артерией. "Печальная ситуация в том, <…> что если бы не было этого этапа сегодняшнего, с вывозом сжиженного природного газа, с ростом нефти, с обеспечением дальнейшей работы "Норильского никеля", конечно, мы бы сейчас не говорили о том, что есть возможность Северный морской путь сделать транспортной артерией", - констатировал представитель Росатома.

18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева - 2025" проходит в Петербурге с 23 по 26 сентября. Ожидается, что участие примут более 700 экспонентов и более 35 тыс. посетителей и делегатов. Все четыре дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание и более 30 конференций, круглых столов и рабочих сессий.