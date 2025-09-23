В комиссию вошли представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Всенародный конкурс на лучшее наименование для первой атомной электростанции Казахстана начнется 25 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

"Сегодня в Агентстве по атомной энергии состоялось первое заседание комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование для первой атомной электрической станции Казахстана. В состав комиссии вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории", - говорится в сообщении.

На заседании утвердили правила проведения всенародного конкурса и его даты. Планируется, что 25 сентября состоится официальное объявление о старте конкурса. С 25 сентября по 10 октября пройдет сбор предложений казахстанцев о названии АЭС через приложение eGov Mobile (мобильное приложение электронного правительства), с 11 по 24 октября состоится анализ поступивших предложений. Лучшее наименование для АЭС обещают определить до конца октября 2025 года.

"Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника - Дня работников атомной отрасли (его отмечают 28 сентября - прим. ТАСС) является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана", - отметил председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В 2024 году в Казахстане на референдуме приняли решение о строительстве первой атомной электростанции. В июне этого года в агентстве по атомной энергии сообщили, что из списка (Росатом, китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP) российская компания была выбрана лидером консорциума по строительству АЭС, так как она предложила самые оптимальные условия. 8 августа в поселке Улькен Алма-Атинской области начались инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации.