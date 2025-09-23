Планируется, что после модернизации производительность верфи возрастет в 16 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Проектирование платформы для строительства судов большого морского класса на обновленной "Северной верфи" в Петербурге начнется в 2026 году. Об этом рассказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов, отвечая на вопрос ТАСС на международной выставке "Нева-2025".

"Сейчас готовится модернизация самого производства. Уже в следующем году, не дожидаясь модернизации "Северной верфи", будут подготовлены и начнут разрабатываться новые платформенные решения для реализации на будущей верфи судов большого морского класса для "большой воды". В этом году на заводе "Красное Сормово" начали такие проекты с судами класса "река - море" до 10 тыс. тонн. В следующем году начнется проектирование новых платформенных решений для судов для обновленной "Северной верфи", - рассказал он.

Ожидается, что после модернизации производительность верфи возрастет в 16 раз. В соответствии с соглашением, которое было подписано в 2025 году, планируется строительство новых производственных мощностей, комплексная модернизация и внедрение современных технологий на предприятии, что позволит значительно повысить объемы выпуска судов и укрепить позиции Петербурга как ключевого центра судостроения России. Общий объем инвестиций Группы ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей.

По расчетам ОСК, по итогам модернизации судостроительного завода обработка металла увеличится в 15 раз до 90 тыс. тонн в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Предприятие сможет строить суда длиной до 350 метров и шириной до 60 метров: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.