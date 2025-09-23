В 2025 году на развитие АПК региона предусмотрели более 40 направлений господдержки

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Калининградская область выйдет на полную самообеспеченность мясом и мясопродуктами, а также картофелем до конца 2025 года. Близок к 100-процентному показателю также уровень обеспеченности по молоку и яйцу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"По прогнозам, в 2025 году регион достигнет 100-процентной отметки обеспечения по таким группам, как мясо и мясопродукты, картофель. Уровень обеспеченности по молоку и молочным продуктам увеличится с 86,6% до 89%, по яйцу куриному - с 92% до 98%", - сказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что для увеличения уровня самообеспеченности и доступности плодоовощной продукции и картофеля во внесезонный период губернатором Алексеем Беспрозванных в 2025 году предусмотрена господдержка сельхозпроизводителей на создание мощностей по хранению и увеличению объемов производства местной продукции. По прогнозам Министерства сельского хозяйства области, это позволит нарастить мощности хранения в 3 раза - со 100 тыс. до 300 тыс. тонн.

Посевная площадь в регионе в 2025 году увеличилась на 14,7 тыс. га, что составляет 104% к уровню 2024 года. Это наибольший прирост за последние 5 лет. Рост посевной площади произошел по всем группам полевых культур, по социально значимой культуре - картофелю она увеличилась на 1 000 га.

В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса региона предусмотрено более 40 направлений господдержки. Новые виды поддержки овощеводства - субсидирование одной тонны реализованных овощей и повышение ставки на возмещение затрат при приобретении специализированной техники - мотивировали хозяйства на расширение посевной площади и длительное хранение продукции во избежание внесезонного дефицита, а также повысили уровень технической оснащенности. Благодаря в том числе поддержке губернатора аграрии закупили 182 единицы новой высокопроизводительной техники, что больше прошлогоднего, уточнили в пресс-службе правительства.