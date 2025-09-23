Генеральный директор корпорации Андрей Пучков также отметил, что в конце 2025 - начале 2026 года Объединенная судостроительная корпорация начнет проектирование новой верфи на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует построить новую верфь на базе уже существующей "Северной верфи". Об этом рассказал генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"Мы занимаемся тем, что сейчас проектируем на базе "Северной верфи" новую верфь. Я думаю, что в мире таких проектов случается не часто, а для нашей страны в последние, наверное, <…> лет 100 это точно уникальная история. Мало того, что мы собираемся построить современное предприятие, мы еще его собираемся построить на базе существующего и при этом не прекращая производство изделий. Сложнейшая задача", - сказал Пучков в ходе пленарной дискуссии "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка" на международной выставке "Нева-2025".

Пучков также отметил, что в конце 2025 - начале 2026 года ОСК начнет проектирование новой верфи на Дальнем Востоке.

"Новая "Северная верфь" и Дальневосточная [верфь], как мы считаем, станут таким каркасом, с которого мы начнем индустрию реформировать", - добавил генеральный директор.