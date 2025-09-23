Сдвиг начала работ по реконструкции поможет избежать регулярных повреждений винтов и корпусов самолетов, сообщил первый заместитель губернатора - председателя правительства региона Рахим Исаев

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,6 млрд рублей составит общий объем финансирования реконструкции аэропорта Кепервеем в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил первый заместитель губернатора - председателя правительства Чукотского автономного округа Рахим Исаев.

"В рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" [нацпроекта "Эффективная транспортная система"] реконструкция аэропорта Кепервеем в очередной раз запланирована на период с 2027 по 2030 год за счет средств федерального бюджета. Планируется с общим объемом финансирования 3,65 млрд", - сказал он.

Исаев отметил, что сдвиг начала работы над реконструкцией аэродрома поможет избежать регулярных повреждений винтов и корпусов воздушных судов. "Принимая во внимание неудовлетворительное состояние грунтовых элементов аэродрома, просим рассмотреть возможность и поддержать проведение реконструкции аэропорта Кепервеем на период 2027 по 2030 год и по возможности сдвинуть этот срок влево на один год, чтобы начать работы уже в 2026 году", - сказал он.

По словам Исаева, сроки выполнения работ по этому аэропорту переносятся уже в течение десяти лет. Он добавил, что в настоящее время возможности аэропортового комплекса осуществляют негативное влияние на развитие Билибинского минерально-сырьевого центра, который к 2029 году должен набрать свое пиковое развитие.

Ранее сообщалось, что модернизацию шести аэропортов на Чукотке проведут до 2030 года, в том числе - в самых удаленных селах округа. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 33 млрд рублей.