Эксперт Первушин: налоги по вкладам принесут бюджету рекордные 300 млрд рублей

Показатель вырастет по сравнению с 2024 годом в два-три раза, указал преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Налоги на доходы по банковским вкладам по итогам 2025 года могут принести российскому бюджету до 300 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель в два-три раза. Такое мнение ТАСС выразил эксперт и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Впервые этот налог был начислен в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. В 2025 году банковские вклады пользовались большой популярностью у граждан благодаря высоким процентным ставкам.

"Федеральная налоговая служба в этом году сможет собрать в два-три раза больше - до 250-300 млрд рублей. Для бюджета это серьезная поддержка, особенно на фоне ожидаемого недобора по другим видам налогов. Эти поступления не компенсируют все выпадающие доходы, но помогут сгладить ситуацию", - сказал Первушин.

В 2025 году государство может собрать с налога на проценты по банковским вкладам рекордную сумму, убежден эксперт. "В прошлом году, когда этот налог впервые начал действовать, поступления составили 111 млрд рублей - и это было на фоне еще относительно умеренных ставок, которые начали резко расти только ближе к концу 2023", - сказал эксперт.

В 2024 году, за который сейчас и приходят счета россиянам, ключевая ставка держалась на очень высоком уровне - около 16-18%, банки предлагали по депозитам 18-20% годовых. "Для многих людей вложить деньги на депозит стало самым простым и надежным способом защитить сбережения от инфляции, и в банки массово понесли деньги", - подчеркнул он, добавив, что по итогу налоговая база выросла в разы.

Замкнутый круг

Налог будут платить далеко не все вкладчики - только те, чьи проценты по вкладам превысят 210 тыс. рублей за год, напомнил экономист. "В пересчете на сумму вклада это примерно от 1 млн рублей и выше - в зависимости от условий. То есть реально платить будут владельцы крупных сбережений", - сказал Первушин, подчеркнув, что для пенсионеров и людей с небольшими накоплениями ничего не изменится - их доходы останутся ниже порога.

По мнению эксперта, образовывается замкнутый круг: высокие ставки позволили людям сохранить деньги и даже заработать, а теперь часть этих доходов возвращается в бюджет. "Если ставки останутся высокими и в следующем году, налог на проценты может стать стабильным и важным источником дохода для страны, при этом не затрагивая большинство обычных людей и в основном касаясь тех, кто и так зарабатывает больше остальных", - пояснил он.