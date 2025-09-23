Генеральный директор корпорации Андрей Пучков подчеркнул, что, "раскочегарившись" ОСК сможет выпускать на "Красном Сормове" по 20 судов в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует использовать мощности судозавода "Красное Сормово" для реализации проекта унифицированной платформы по серийному строительству универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"Сегодняшние судостроительные мощности предприятий, входящих в ОСК, в состоянии активно начать реализовывать этот проект (унифицированная платформа для серийного строительства универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров - прим. ТАСС). Планируем базироваться при реализации проекта на мощностях нашего "Красного Сормово". Завод с огромной историей, также как питерские предприятия. И мы считаем, что там наша задача построить конвейерное производство", - сказал он в ходе пленарной дискуссии "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка" на международной выставке "Нева-2025".

Пучков также подчеркнул, что, "раскочегарившись" ОСК сможет выпускать на "Красном Сормове" по 20 судов в год. "Для этого предприятия и, наверное, для многих других, - это абсолютно непрецедентная история", - добавил глава ОСК.