Оборот предприятий МСП вырос на 27% за 3 года

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Почти треть работников Кемеровской области заняты в малом и среднем бизнесе, вклад которого в ВРП региона достиг 18%. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Илья Середюк.

"Значительный вклад в диверсификацию экономики вносят предприятия малого и среднего бизнеса, здесь трудятся почти треть кузбассовцев, занятых в экономике региона. Мы фиксируем положительную динамику - вклад МСП в валовый региональный продукт ежегодно прирастает на 1% и сегодня составляет 18%", - сказал Середюк.

Он добавил, что за последние 3 года оборот предприятий МСП вырос на 27%, соответственно, увеличились объемы налоговых платежей. Для предпринимателей выстроена система мер поддержки, в том числе и для участников специальной военной операции и членов их семей. Так, начинающие предприниматели из числа участников СВО могут получить льготный заем в 5 млн рублей или 500 тыс. рублей - для самозанятых под 3-7% годовых.

В Кузбассе действует план мероприятий по диверсификации экономики на 2021-2026 годы, утвержденный Минэкономразвития РФ. Он включает в себя комплекс из 110 инвестпроектов в сферах деятельности, не связанных с добычей угля. Регион обратился в Минэкономразвития РФ об увеличении количества проектов до 165 с суммарным объемом инвестиций почти 487 млрд рублей к 2026 году. В 2024 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса достиг почти 1 трлн рублей.