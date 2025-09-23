Госсекретарь США не уточнил, кто именно участвовал в этих консультациях

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация обсудила 22 сентября с должностными лицами Индии ее закупки российской нефти. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы, к примеру, ввели дополнительные пошлины в отношении Индии, - отметил он, говоря о мерах, которые США принимают против России. - А она является очень близким нашим партнером". "Мы вновь провели с ними вчера (в понедельник - прим. ТАСС) встречу, она касалась их закупок российской нефти", - добавил Рубио. Он не уточнил, кто именно участвовал в этих консультациях.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов.