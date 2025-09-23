Как сообщается, $25 млн в рамках данного раунда инвестиций выделило Военное министерство США

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Американская компания Auterion, которая поставляет Киеву системы для управления беспилотниками с программным обеспечением (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), привлекла дополнительное финансирование в размере $130 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фирмы.

Как сообщается, $25 млн в рамках данного раунда инвестиций выделило Военное министерство США. Новый приток средств позволит компании расширить производство оборудования и ПО, позволяющего управлять "роями [БПЛА], а не отдельными дронами", превращая "автономные беспилотники в скоординированные боевые силы, действующие в воздухе, на суше и на море".

Согласно пресс-релизу, Auterion предоставляет "США и их союзникам" ПО на основе ИИ, которое может применяться совместно с недорогим коммерчески доступным оборудованием. Предлагаемые компанией решения, как утверждается, позволяют управлять роями беспилотников "в огромных масштабах". Так, программное обеспечение под названием AuterionOS представляет собой платформу, совместимую с дронами от разных производителей. Она объединяет эти БПЛА "в единую скоординированную структуру", позволяя одному оператору управлять многими беспилотниками одновременно.

В июле глава Auterion Лоренц Мейер в интервью британской газете Financial Times заявил, что компания поставит Киеву 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта. По его словам, в их основе лежат миниатюрные компьютеры Skynode, способные превратить дроны с ручным управлением в "системы вооружения на базе ИИ". Такие системы, утверждает Мейер, невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Указанное оборудование, как ожидается, поступит на Украину до конца года в рамках контракта Auterion с Пентагоном на сумму около $50 млн.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Тайвань заключил с Auterion долгосрочное партнерское соглашение, в рамках которого компания предоставит острову разработанное ей ПО, используемое в том числе для управления роем дронов. Как заявил агентству Мейер, благодаря достигнутому соглашению Тайвань получит "миллионы беспилотников в течение нескольких лет".