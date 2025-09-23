Она продлится 24 часа

АФИНЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) проведут 1 октября 24-часовую всеобщую забастовку, добиваясь от властей существенных мер по борьбе с ростом цен в стране, а также отмены законопроекта министерства труда и социальной защиты, который, среди прочего, предусматривает 13-часовую рабочую неделю. Об этом говорится в заявлениях ведущих профобъединений страны.

По словам Высшего совета профсоюза госсектора, "забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся, выдвигая законопроект о 13-часовом рабочем дне, низких заработных платах и подавлении протестов на рабочих местах".

"Наши требования о восстановлении 13-й и 14-й зарплат, существенном повышении зарплат и восстановлении коллективных договоров в государственном секторе остаются главными, чтобы мы могли жить достойно, - говорится в заявлении. - Правительственные меры, объявленные премьер-министром [Греции Кириакосом Мицотакисом] на Салоникской международной ярмарке, представляют собой очередное издевательство над тысячами работников государственного сектора, для которых не было объявлено никакого повышения зарплат, кроме снижения налоговой ставки [обложения ежегодного дохода] на 2%, что принесет им лишь €100-200 в год".

ADEDY отметил, что забастовка, которую GSEE тоже будет проводить 1 октября, "подчеркивает общие интересы работников государственного и частного секторов и делает ее всеобщей".

Как сообщается, 1 октября не будут работать многие организации государственного и частного секторов, будут закрыты некоторые учебные заведения. К забастовке присоединятся работники больниц, что является их реакцией на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в Национальной системе здравоохранения. Кроме того, в акции примет участие профсоюз водителей такси столичной области Аттика, а также Всегреческий союз моряков, из-за чего морские паромы останутся на сутки на якорях в портах.

В центре Афин запланированы массовые митинги.