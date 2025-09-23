За аналогичный период в 2024 году в Санкт-Петербурге побывали около 5,6 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Около 6 млн туристов побывали в Санкт-Петербурге в летнем сезоне текущего года, такие данные опубликовал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Цифра дня - 6 000 000 туристов посетили Петербург за летний сезон", - отметил он.

Как сообщил на пресс-конференции председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, по сравнению с прошлым годом рост приблизился к 7%, в 2024 году за аналогичный период город посетили около 5,6 млн человек.

Иностранный турпоток за этот период вырос на 11% и составил около 400 тыс. гостей, ранее сообщал ТАСС Панкевич. По приведенным им данным, наибольшее количество зарубежных туристов прибывает из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

Туристический поток в Петербург по итогам 2024 года составил 11,6 млн человек - на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 млн).