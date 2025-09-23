Также постепенно поступают Су-35, указал член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла в Иран, также постепенно поступают и истребители Су-35. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

"Российские МиГ-29 прибыли в Иран в качестве краткосрочного решения и находятся сейчас в Ширазе. Для долгосрочных решений постепенно прибывают истребители Су-35", - приводит его слова портал Didban Iran.

По словам иранского депутата, также осуществляются поставки зенитно-ракетного комплекса производства КНР HQ-9 и российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

В ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130 и заявил, что процесс продолжается. 27 января 2025 года замначальника центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" генерал КСИР Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию.