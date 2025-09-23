Порядок будет применяться субъектами РФ и муниципальными образованиями, которые являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин России разработал проект постановления правительства, предусматривающий утверждение правил расчета отдельных расходных обязательств регионов, муниципальных образований. Об этом сообщается на сайте министерства. В настоящее время нормативный правовой акт проходит экспертизу в Минюсте.

"Минфин России разработал проект постановления правительства, предусматривающий утверждение правил расчета отдельных расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования), возникающих при исполнении концессий, соглашений о ГЧП (МЧП), а также договоров лизинга. Указанный документ установит правила применения норм Бюджетного кодекса, направленных на обеспечение финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок будет применяться субъектами РФ и муниципальными образованиями, которые являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В министерстве подчеркнули, что для указанной категории регионов и муниципалитетов Бюджетным кодексом установлены ограничения на совокупный объем долга с учетом обязательств по концессиям, ГЧП (МЧП) и лизингу, а также на ежегодный объем расходов по исполнению указанных обязательств.

Так, при расчете будут учитываться соглашения и договоры, заключенные с 1 января текущего года. "Установленные в Бюджетном кодексе ограничения направлены на поддержание оптимальной долговой нагрузки на бюджеты дотационных регионов и муниципалитетов, а также для предотвращения принятия чрезмерных расходных обязательств", - заключили в Минфине.