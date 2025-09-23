МВД выступило против ограничений в эксплуатации праворульных машин

Ведомство не разрабатывает и не планирует никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере, указала официальный представитель министерства Ирина Волк

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России не выдвигало инициатив ввести дополнительные обременения на транспортные средства с правым расположением рулевого управления, ведомство выступает категорически против против каких-либо ограничений в их эксплуатации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает, - написала она в своем Telegram-канале. - МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей".

Волк подчеркнула, что никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере МВД не разрабатывает и не планирует. "В 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях. "Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры", - подчеркнула Волк, отметив, что ни о каких запретах в этой сфере в проекте стратегии речи не идет.