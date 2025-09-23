Минпромторг готов поддержать проекты строительства автономных серийных судов

Ведомство выделяет паромные переправы, грузовые суда, технический флот, а также суда для Севморпути и Дальнего Востока, как приоритетные, сообщил замдиректора департамента судостроения и морской техники министерства Микаил Ибрагимов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов поддержать проектирование и строительство автономных серийных судов, сообщил замдиректора департамента судостроения и морской техники министерства Микаил Ибрагимов в ходе выставки "Нева".

"В следующем этапе мы видим поддержку проектирования и постройки серийных автономных судов. Минпромторг готов поддержать такие проекты. <…> Перспективы мы видим - те проекты, которые обеспечат высокую серийность и покажут экономическую эффективность для эксплуатантов. Соответственно, такой проект Минпромторг, вообще любые технологические решения, которые могут быть реализованы, мы готовы поддержать, единственное - мы просто хотим видеть гарантированного заказчика", - сказал он.

По словам Ибрагимова, как приоритетные направления Минпромторг выделяет паромные переправы, грузовые суда, технический флот, а также суда для Севморпути и Дальнего Востока.

"В настоящий момент в стране уже создана вся необходимая технологическая база и нормативная база, причем созданная в свое время, которая позволяет нам своевременно, гармонично разработать технологии и уже внедрять. Впереди задача у нас - обеспечить экономическую эффективность и экспортный потенциал наших разработок. Поэтому все заинтересованные стороны я призываю активно привлекаться к процессу. Мы будем готовы оказать всевозможную поддержку", - добавил он.