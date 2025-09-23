В июле он находился на уровне 0,7%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прирост задолженности населения по ипотеке, по предварительным данным ЦБ, в августе 2025 года составил 0,9% после 0,7% в июле, говорится в материалах Банка России.

"По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке ускорился до 0,9% после 0,7% в июле. Ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 1,1% (+0,9% в июле)", - отмечается в документе.

По данным ЦБ, выдачи выросли на 10%, до 392 млрд рублей после 356 млрд рублей в июле. При этом доля кредитов, выдаваемых по госпрограммам, составила в августе 82% после порядка 85% в январе - июле. Семейная ипотека увеличилась на 8% по сравнению с июлем, на нее пришлось 278 млрд рублей.

Кроме того, как указано в материалах ЦБ, рыночная ипотека росла медленнее (выдано 73 млрд рублей после 58 млрд рублей в июле), поскольку ставки по ней все еще высокие. Средняя ставка по рыночным программам снизилась на 1,5 п. п. по сравнению с июлем и в конце августа составила 22,4%.