Объем требований банков к компаниям увеличился на 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Портфель корпоративного кредитования российских банков в августе 2025 года увеличился на 1,1%, треть роста обеспечили кредиты нефтегазовым компаниям. Портфель необеспеченных кредитов, по предварительным данным, сократился на 0,02% после июльского сокращения на 0,5%, говорится в материалах Банка России.

Согласно опубликованному документу, по итогам августа объем требований банков к компаниям вырос на 1,3%, или на 1,2 трлн рублей, против июльского роста на 1 трлн рублей (+1,1%). Большую часть прироста обеспечили рублевые корпоративные кредиты, рост на 0,8 трлн рублей. Примерно на треть - это кредиты нефтегазовым компаниям, а остальной прирост был равномерно распределен по отраслям.

Кроме того, по данным ЦБ, выросло валютное кредитование (+0,3 трлн рублей, +2,5% ), главным образом за счет компаний-экспортеров. Также банки нарастили вложения в корпоративные облигации (+0,2 трлн рублей), в основном в новые выпуски металлургических компаний, отмечается в материалах регулятора.

Вместе с тем, если рассматривать прирост требований к компаниям в годовом выражении, то он продолжил постепенно замедляться - с 10,7% в июле до 10,1% в августе после пикового 21% в 2024 году, когда месячные темпы достигали 2,2-2,4%.

Рост розницы

В целом портфель кредитов физических лиц по итогам августа превысил отметку в 37,1 трлн рублей, за месяц он увеличился на 0,8%, или на 298 млрд рублей.

Среди прочего Банк России зафиксировал ускорение роста автокредитования. Так, в августе автокредитование ускорилось до +2,7% после +2,3% в июле. Спрос стимулировался льготными программами и маркетинговыми акциями дилеров, указали в ЦБ.