ЕЭК приняла решение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок

Решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введения отслеживания перевозок в соответствии с соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для этих целей. Решение вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте ЕЭК.

"Соглашение предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года", - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применяться в отношении: санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами - членами в рамках взаимной торговли, отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита. А также в отношении никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.