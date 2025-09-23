Гендиректор Первого канала считает, что уже в ближайшие годы рекламный рынок сильно изменится

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нынешние рекламные ролики не смогли бы претендовать на награду "каннские тараканы", не говоря уже о "Каннских львах". Такое мнение выразил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на конференции Национального рекламного альянса.

"Знаете, во второй половине 90-х - в начале нулевых, наши ролики участвовали в "Каннских львах". А ролики, которые сейчас размещаются, не могут участвовать даже в "каннских тараканах". Вам самим-то не противно на них смотреть?" - сказал он.

Видеореклама в интернете сегодня не работает, уверен гендиректор Первого канала. "Иногда в левом верхнем углу, потом в правом нижнем углу появляются сообщения на 3 или 5 секунд. Во-первых, я стараюсь их не смотреть или заряжаюсь теплым, но надежным чувством в отношении рекламируемого продукта. Я точно никогда не воспользуюсь этой услугой, не куплю этого продукта, потому что не надо мне засовывать ничего в нос. Я ничего не говорю по поводу роликов, которые выходят под экраном, но и это тоже неэффективная вещь. Это вещь навязывающая. Русским людям навязывать вообще ничего нельзя. Да, в интернете существует контекстная реклама - отлично. Текстовая, пожалуйста. А вот видеореклама там неэффективна, никого не надо обманывать", - добавил он.

Также Эрнст выразил мнение, что уже в ближайшие годы рекламный рынок сильно изменится. "Мы понимаем, что пейзаж меняется, и скоро основными рекламоносителями будут маркетплейсы. Да, это будут, очевидно, в перспективе 26-27-28 год, основные игроки, которые сильно ударят по всем остальным медиа. <…> Поэтому давайте договоримся о новых правилах. В этом заинтересованы все. Мне кажется, просто надо сказать, все, ладно, плюнем на стереотипы и поговорим о том, как устроен мир сегодня, к общей пользе. Если мы договоримся о том, как выглядит современный медиапейзаж, и поправим некоторые ошибки, которые с теми же роликами, с качеством теми же роликов, все будут довольны, поверьте мне", - заключил он.