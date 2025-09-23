Нарушений условий безопасности нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 750 кВ "Днепровская" отключена в результате огневого воздействия ВСУ. Параметры работы оборудования станции контролируются, нарушений условий безопасности нет, радиационный фон в норме, сообщили на ЗАЭС.

"В результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". <…> Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. На промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений", - говорится в Telegram-канале станции.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме. По ее словам, на данный момент запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что это стало 10-м подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Команда МАГАТЭ на станции выясняет детали произошедшего.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта.