Джуро Мацут отметил, что этому способствовала ясная политическая позиция руководства государства

БЕЛГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Оборонная промышленность Сербии в последние годы вернула страну на карту мировых производителей вооружений. Об этом заявил премьер-министр республики Джуро Мацут, выступая на открытии 12-го международного салона вооружений и военной техники "Партнер-2025" в Белграде.

"Значение оборонной промышленности для всей экономики Сербии исключительно велико. Динамика, которую эта отрасль получила в последние годы, вернула нашу страну на карту мировых производителей вооружений и военной техники", - подчеркнул он.

По словам премьера, этому способствовала "ясная политическая позиция руководства государства - стремление в максимальной степени самостоятельно развивать оборонные возможности Сербии".

"Это дало мощный импульс отечественным специалистам для проявления себя в исследованиях и разработках, что привело к ряду исключительно успешных проектов", - отметил он.

Мацут указал, что речь идет о производстве "качественных и технологически продвинутых боевых систем для нужд ВС Сербии, к которым проявляют большой интерес иностранные покупатели".

"Наша оборонная промышленность должна иметь уверенность в себе как важный фактор национальной способности хранить свободу", - добавил он.

Церемонию открыл министр обороны Братислав Гашич, который подчеркнул, что "Сербия и в этой сфере открыта для сотрудничества как с Востоком, так и с Западом и закупает вооружение и современные технологии у стран - членов Европейского союза, США, а также у Российской Федерации, Китайской Народной Республики и многих других государств".

"При выборе партнеров руководство страны преследует один принцип: интересы Республики Сербия и необходимость обеспечить для ее армии в долгосрочной перспективе наилучшие решения", - сказал он.

Россия представит на международной выставке в Белграде танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом управления, боевой модуль "Бережок" и последние модели стрелкового оружия. Как сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), для ВВС будут предложены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, а также широкий спектр современных авиационных средств поражения.