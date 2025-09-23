Глава корпорации Андрей Пучков отметил, что текущие потребности в строительстве сложных и крупнотоннажных судов значительно превышают возможности существующих производственных мощностей как верфей холдинга, так и предприятий России в целом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) закладывает перспективы развития отечественного судостроения на полвека вперед. Об этом заявили в пресс-службе холдинга по итогам пленарного заседания, состоявшегося на Международной выставке и конференции "Нева-2025".

"В своем выступлении на пленарном заседании "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка", глава ОСК Андрей Пучков отметил, что текущие потребности в строительстве сложных и крупнотоннажных судов значительно превышают возможности существующих производственных мощностей как верфей ОСК, так и предприятий страны в целом. В связи с этим руководством корпорации было принято решение сосредоточиться на нескольких стратегически важных проектах, включая полную модернизацию "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и строительство нового завода на Дальнем Востоке", - сказали в пресс-службе.

По оценке Пучкова, эти проекты имеют огромное значение как для национальной экономики, так и для всей судостроительной отрасли на полувековой горизонт. "Модернизация "Северной верфи" позволит увеличить объемы производства и даст возможность строить суда любого класса. Строительство нового завода на Дальнем Востоке станет важным шагом к созданию необходимой инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей в современных крупнотоннажных судах, особенно в условиях увеличения грузопотока по Северному морскому пути", - подчеркнул глава корпорации, слова которого приводят в пресс-службе.

Отдельное внимание было уделено вопросам формирования спроса на продукцию отечественной судостроительной промышленности. По мнению Пучкова, поддержка государства и эффективные финансовые инструменты играют ключевую роль в развитии отрасли.

Глава ОСК подчеркнул, что корпорация четко определила свои стратегические приоритеты и направления развития. Тем не менее, конечные результаты будут зависеть от рыночных условий и потребительского спроса.