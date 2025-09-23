Курс юаня снизился на 1,6 копейки, до 11,7 рубля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 23 сентября вырос на 0,64%, до 2 758,65 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,45% - до 1 042,63 пункта. Курс юаня снизился на 1,6 копейки, до 11,7 рубля.

"Индекс Мосбиржи во вторник демонстрировал коррекционное восстановление. Отскок опирается скорее на отсутствие нового новостного негатива. Cырьевые товары сегодня вышли в плюс, включая нефть, а цена золота снова обновила исторический максимум выше $3 800 за тройскую унцию. госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции высокотехнологичной группы "Позитив" (+4,6%), скорее всего, после вышедшего сообщения эмитента, хотя не слишком подробного, о том, что подконтрольная компании организация продала пакет ее акций", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,7%) без новостей, но, возможно, на опасениях возможных новых санкций Евросоюза.

Прогноз на 24 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 24 снтяря - 82-84 рубля за доллар США и 11,5-11,8 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 сентября - 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 24 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 рубля, 97-99 рублей и 11,5-11,9 рубля соответственно.