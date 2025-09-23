Глава объединения самозанятых рассказал о риске для института при росте налогов

По словам Ивана Литвинова, любое дополнительное обременение разрушит хрупкую систему, которая еще только формируется

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Любое дополнительное обременение, увеличение налоговой нагрузки может разрушить хрупкий институт самозанятых, который еще только формируется. Такое мнение выразил ТАСС руководитель "Объединения самозанятых России" Иван Литвинов, комментируя слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о новой конструкции налогового режима для самозанятых.

"Институт самозанятости, прежде всего, решает проблему государственной налоговой системы, которая раньше не различала частника на самообеспечении и ИП с десятками наемных работников. У режима налога на профессиональный доход нет альтернативы, если говорить о государственной задаче легализации неформальной занятости", - сказал он.

На сегодняшний день дискутируются "надстройки" в виде взносов в Пенсионный фонд и накоплений на оплату больничного листа, декретного отпуска, хотя для подработчиков это совсем неактуально, пояснил Литвинов. "Надо понимать, что любое дополнительное обременение, увеличение налоговой нагрузки разрушит хрупкий институт, который еще только формируется. Все достижения обнулятся, а это никому не выгодно", - считает он.

Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан - налогом на профессиональный доход - постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию, заявил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.