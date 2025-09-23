Конкурс "Нефтегазовый олимп" является престижным для работников нефтегазового комплекса, сообщил директор департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа

НОВЫЙ УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 сентября. /ТАСС/. Конкурсы профессионального мастерства нефтегазового дела, такие как "Нефтегазовый олимп", который проходит в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, дают участникам хорошие перспективы для развития в профессии. Такое мнение выразил журналистам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа‚ директор департамента природных ресурсов и экологии региона Андрей Гаранин в кулуарах конкурса "Нефтегазовый олимп".

"Конкурсная комиссия заметит очень перспективных и грамотных ребят, у них будет возможность показать свои навыки, знания - это дает хорошие перспективы. <…> У них обязательно все получится. И то, что они участвуют в этом конкурсе - говорит о том, что у них большие и хорошие амбиции, и их обязательно ждет успех в дальнейшем", - сказал он.

Гаранин подчеркнул, что конкурс "Нефтегазовый олимп" является престижным для всех работников нефтегазового комплекса. В этом году участники соревнуются в семи номинациях: "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший оператор по добыче газа", "Лучший промысловый геолог", "Лучший технолог по добыче нефти", "Лучший технолог по добыче газа", "Лучший лаборант химического анализа", "Лучший слесарь по ремонту технологических установок". И по трем студенческим номинациям: "Лучший оператор по добыче газа", "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший бурильщик".

Конкурс разделен на несколько этапов: "проверяются теоретические знания, <…> которые необходимы для безопасности процессов при нефтегазодобыче, и практическая часть конкурса, где <…> выдается определенное задание по определенной шахматке, они (участники - прим. ТАСС) должны выполнить операции без нарушения техники безопасности, с достижением конечного результата. Ну и, конечно, от того, как они правильно выполняют ту или иную операцию, уже ставится определенное количество баллов, и конкурсная комиссия уже оценивает", - добавил Гаранин.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Нефтегазовый олимп" проходит в Новом Уренгое с 23 по 25 сентября. В этом году на конкурс приехали более 300 человек, а количество участников стало рекордным и увеличилось в 1,5 раза: в 2024 году в конкурсе принимали участие около 150 человек из 25 компаний. Местом проведения конкурса станут ямальские месторождения, газоконденсатные промыслы и Новоуренгойский многопрофильный колледж. Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий и стимулировать профессиональный рост сотрудников.