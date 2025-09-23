За семь месяцев 2025 года двусторонний товарооборот увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указал вице-премьер России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с министром промышленности, недропользования и торговли Ирана Мохаммадом Атабаком обсудил рост двустороннего товарооборота и совместные проекты в энергетике, промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

"Уже сегодня мы видим позитивную динамику: за семь месяцев текущего года наш двусторонний товарооборот увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А если взять цифры с мая по июль 2025 года, то есть с того момента, как заработало соглашение о свободной торговле [Ирана и ЕАЭС], то мы фиксируем рост товарооборота уже на 35%", - отметил Оверчук.

Как проинформировали в пресс-службе, стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического сотрудничества, в том числе перспективы реализации соглашения о свободной торговле, развитие интеграционного взаимодействия в рамках статуса государства-наблюдателя, полученного Ираном при ЕАЭС, а также укрепление связанности по оси "Север - Юг". Особое внимание также было уделено ходу реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

В пресс-службе напомнили, что 2025 год стал знаковым для российско-иранских отношений: в январе был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, закрепивший особый характер двусторонних связей, а 15 мая вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, открывшее новые возможности для бизнеса.

Оверчук подчеркнул, что важным шагом в развитии многостороннего сотрудничества станет первое заседание Совместного комитета по реализации соглашения о свободной торговле, запланированное на 24 сентября.

"Предстоящие мероприятия будут способствовать углублению интеграции Исламской Республики Иран в евразийское экономическое пространство", - сказал он.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-иранских отношений по всем направлениям, добавили в пресс-службе правительства.