Трамп пообещал Милею поддержку в условиях кризиса в Аргентине

При этом президент США заявил, что не считает, что южноамериканской стране нужна экстренная финансовая помощь

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в момент, когда южноамериканская страна столкнулась с резким падением курса национальной валюты и стоимости облигаций. Лидеры двух стран встретились на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я хочу сказать народу Аргентины, что мы его [Милея] полностью поддерживаем. Он делает отличную работу", - заявил Трамп. После этого президент США вручил Милею распечатанное сообщение из Truth Social, в котором он отметил успехи аргентинского президента в макроэкономической стабилизации.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что "не считает, что Аргентине нужна экстренная финансовая помощь". В то же время американский лидер сказал, что США готовы помочь этой стране. По словам Трампа, министр финансов США Скотт Бессент находится в контакте с аргентинскими властями.

Ранее президент Аргентины сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.

На прошлой неделе ЦБ Аргентины продал $1,1 млрд из своих резервов после того, как курс доллара достиг верхней границы введенного властями валютного коридора - 1 474 песо. Падение курса песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 п. п. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за предстоящих 26 октября парламентских выборов.