Глава Еврокомиссии добавила, что Евросоюз и США намерены "быстро отрезать" РФ от доходов от продажи ископаемого топлива

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями", - написала она в X.

Она добавила, что ЕС и США договорились, что намерены "быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива". Стороны также обсудили недавние инциденты в Эстонии и Польше, добавила глава ЕК.