МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В Государственной думе рассматривается возможность законодательно ограничить бесконтрольное распространение передвижных и контейнерных (модульных) автозаправочных станций (ПКАЗС), установив для них разрешительный порядок размещения, как для стационарных АЗС. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, который во вторник в парламенте провел совещание с нефтяными компаниями, "Российским топливным союзом", участниками рынка нефтепродуктообеспечения.

"Сейчас де-факто мы наблюдаем полное отсутствие государственного контроля на стадии размещения опасных объектов. Передвижные, контейнерные (модульные) АЗС должны отвечать требованиям промышленной безопасности, не представлять угрозу здоровью и жизни людей. Размещение таких АЗС возможно только на участках целевого назначения по согласованию с органами власти", - сказал он ТАСС.

"Будем добиваться введения разрешительного порядка через внесение изменений в Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, иные нормативные правовые акты. Отдельный вопрос регулирования - ужесточение уголовной и административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с оборотом моторного топлива", - добавил Станкевич.

Поводом для такой инициативы стало увеличение несанкционированных заправок, которые зачастую работают с нарушениями требований безопасности и реализуют некачественное топливо.

Станкевич отметил, что в июле - августе в комитет по энергетике Госдумы поступили отзывы практически из всех субъектов Российской Федерации. "Региональные органы исполнительной власти поддерживают наш подход к наведению порядка", - отметил депутат.