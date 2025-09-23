Псковский глава предложил не снижать дотации регионам с низкой обеспеченностью

В рамках подкомиссии была проведена большая работа, многие регионы направили предложения, сообщил Михаил Ведерников

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил не снижать дотации регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам очередного заседания подкомиссии по вопросам обеспечения ускоренного социально-экономического развития отдельных субъектов РФ комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", которое он провел в режиме видео-конференц-связи с участием руководства профильных федеральных министерств и ведомств, в числе которых Минфин, Минэкономразвития и Минстрой, главы ряда субъектов РФ.

"В текущих обстоятельствах предлагаем увеличить общий объем дотаций для поэтапного доведения обеспеченности регионов до приемлемого уровня, не снижать дотацию для наших субъектов при росте их потенциала и индексировать ее на инфляцию", - отметил Ведерников.

По словам губернатора, в рамках подкомиссии проведена большая работа, многие регионы направили предложения, некоторые инициативы значительно дополняют друг друга. Ранее предложения Псковской области уже рассматривались на площадке комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также на круглом столе в Минфине. "Наши усилия необходимо синхронизировать, чтобы мы могли поддержать друг друга в принципиальных моментах. Мы видим и чувствуем, что результаты уже есть. Средний уровень бюджетной обеспеченности за последние годы вырос. Но эту работу, согласно поручению президента, нужно продолжать", - подчеркнул Ведерников.

На заседании были рассмотрены инициативы по приоритетным условиям финансирования в рамках действующих госпрограмм, в первую очередь речь шла о поддержке малого бизнеса и развитии туризма.

В апреле текущего года состоялось первое заседание подкомиссии по вопросам обеспечения ускоренного социально-экономического развития отдельных субъектов РФ комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" под председательством Ведерникова. Инициатива Псковской области о создании такой подкомиссии ранее была поддержана профильной комиссией Госсовета.