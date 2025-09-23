Он упал на 2%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию снижался на 2%, до 2 695,28 пункта, опускаясь ниже значения в 2 700 пунктов впервые с 14 июля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 22:46 мск.

К 23:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 690,97 пункта (минус 2,16%).

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 22 сентября снизился на 0,25%.

"Основное давление на сентимент оказали новые санкционные вызовы и геополитическая неопределенность. 19-й пакет санкций ЕС нацелен на энергетический экспорт РФ", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.